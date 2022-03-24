2022/03/24 | 20:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _mV_kzrmcvg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. صرح يشمخ الى عنان السماء ومعابد تحكي قصة 33 قرنا عراقيا بامتياز.. انها مدينة دور كوريكالزو او عقرقوف) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. صرح يشمخ الى عنان السماء ومعابد تحكي قصة 33 قرنا عراقيا بامتياز.. انها مدينة دور كوريكالزو او عقرقوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).