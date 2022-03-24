الأمم المتحدة عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً: سيؤجج التوترات

2022/03/24 | 20:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دانت الأمم المتحدة اليوم الخميس “بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات ودعت بيونغ يانغ إلى وقف أي عمل يعتبر “غير مجد” ويؤجج “التوترات” في آسيا.وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إن “إطلاق صاروخ بعيد المدى ينطوي على مخاطر تؤدي الى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة.[…]

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