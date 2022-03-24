2022/03/24 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان، الخميس، ان الثلث الضامن سيفوز باختبار 26 اذار، لافتا الى ان التحالف الثلاثي لن ينجح بتمرير مرشح رئاسة الجمهورية في جلسة السبت المقبل.وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/، ان “الساعات الاخيرة شهدت احداث متسارعة في مواقف عدة قوى ومنها المستقلين في دعم توجهات الاطار التنسيقي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الاطار: التحالف الثلاثي لن ينجح بتمرير مرشح رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الاطار: التحالف الثلاثي لن ينجح بتمرير مرشح رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).