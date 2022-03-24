توب 5.. بلينكن يعتزم لقاء محمد بن زايد في المغرب.. والسعودية تتأهل إلى كأس العالم

2022/03/24 | 21:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من زيارة بلينكن دولا عربية ولقائه محمد بن زايد الى اطلاق كوريا الجنوبية صواريخ من البر والبحر والجو ردًا على تجربة جارتها الشمالية وصولًا الى تدمير سفينة روسية ضخمة في ميناء بيرديانسك وفقا للبحرية الأوكرانية..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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