2022/03/24 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سناء_أبو_شرار تقف أمامه لتودعهتُلقي النظرة الأخيرةوالدموع تغالب الأنفاسبيت من حجارةولكنك تقف أمامه لتودعهكأنه حبيب وصديق وأب وأمإضطروا للرحيل بسبب الحروب، إضطروا للهجرة بسبب الضائقة المالية، إضطروا للسفر بسبب الدراسة، إضطروا للمغادرة بسبب الزلازل أو الفيضانات، حين يعيش الانسان سنوات طفولته في بيتٍ ما، أو سنوات حياته الراشدة تصبح هناك روابط خفية غير مرئية بينه وبين جدران البيت الذي يع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيوتنا ليست من حجارة - سناء أبو شرار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيوتنا ليست من حجارة - سناء أبو شرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).