الصراع بين الديمقراطية والاستبداد محور عربي إسرائيلي مناهض لإدارة بايدن - يعقوب بن افرات

2022/03/24 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يعقوب_بن_افرات في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الموقف الإسرائيلي، متسائلاً “لماذا تتخذ إسرائيل موقف المتفرج ولا تختار دعم أوكرانيا التي تتعرض للعدوان؟”، ورفض زيلينسكي رفضاً قاطعاً الادعاء الإسرائيلي بالتزام الحياد لاسيما وأن نفتالي بينيت يلعب دور الوسيط بين الطرفين.وعلى الرغم من التبرير الإسرائيلي بالحفاظ على المصالح الحيوية مع الروس في التنسيق الأمني في سور ......





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