‎45 دقيقة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني بتصفيات المونديال

2022/03/24 | 21:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلق الشوط الثاني من مباراة المنتخب الوطني بكرة القدم أمام نظيره الإماراتي، بعدما انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف.وتقام المواجهة ضمن تصفيات كأس العالم على ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.ويتوجب على المنتخب الوطني تحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على أمل التأهل للملحق الآسيوي […]

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