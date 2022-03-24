السكك الحديد: الربط مع ايران وتركيا يحتاج دراسات جدوى

2022/03/24 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الربط السككي مع دول الجوار وخاصة تركيا وإيران من الخطوط المجدية تماماً.

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