2022/03/24 | 21:10 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاخاروفا: الألغام التي زرعتها قوات كييف في موانئ أوكرانيا تحاصر 60 سفينة تجارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/24 | 21:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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