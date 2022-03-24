“قضي الأمر”.. الوطني الكردستاني يحسم موقفه من جلسة السبت ويصوب نحو “الموساد والسيادة”

2022/03/24 | 21:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الخميس، أنه لن يدخل جلسة السبت المقبل، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، محذراً من محاولة كسر البيت الشيعي.وقالت عضو الحزب ريزان شيخ دلير في حديث متلفز تابعته “ايرث نيوز” إن “أي تحالف يحاول كسر البيت الشيعي فنحن سنقف بالضد منه”، مؤكدة أنه “من الصعب جدا كسر البيت […]

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الوطني الكردستاني يحسم موقفه من جلسة السبت ويصوب نحو “الموساد والسيادة” أولاً على ايرث نيوز.

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