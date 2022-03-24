2022/03/24 | 21:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين علي يسجل الهدف الاول للعراق في مرمى الإمارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/24 | 21:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين علي يسجل الهدف الاول للعراق في مرمى الإمارات) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين علي يسجل الهدف الاول للعراق في مرمى الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).