العراق يتقدم بالهدف الاول على الإمارات

2022/03/24 | 21:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم المنتخب الوطني بكرة القدم بهدف دون رد في مباراته أمام نظيره الإماراتي.وتقام المواجهة ضمن تصفيات كأس العالم على ستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.وجاء هدف العراق الاول عن طريق حسين علي في الدقيقة 52.ويتوجب على المنتخب الوطني تحقيق الانتصار في مباراة اليوم من أجل الحفاظ على أمل […]

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