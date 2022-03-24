2022/03/24 | 21:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: k6eYHdBFKPw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع ملياري يتوقف عند حدود التلكؤ ويتحول إلى مكب للنفايات في الديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشروع ملياري يتوقف عند حدود التلكؤ ويتحول إلى مكب للنفايات في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).