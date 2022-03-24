البنك المركزي التونسي يتعرض لهجوم سيبراني

2022/03/24 | 21:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، أنه تعرض لهجوم “سيبراني” يوم الأربعاء وتم التصدي له.وقال البنك في بيان: “نظام السلامة المعلوماتية التابع للبنك تمكن من الكشف عن هجمة سيبرانية صباح الأربعاء”.وأوضح البنك أنه تمت السيطرة على الوضع “بفضل تظافر جهود مصالح كل من البنك المركزي التونسي والوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية”.وأكد البيان […]

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