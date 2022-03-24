رئيس الكتلة الصدرية يكشف مجموعة قرارات ستتخد بجلسة السبت

2022/03/24 | 21:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، اليوم الخميس، مجموعة نقاط سيتم اتخاذها في جلسة السبت المقبل الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.وقال العذاري في تدوينة له تابعتها أيرث نيوز” أنه من ثمار جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل: 1- تشكيل الحكومة العراقية بقرار وإرادة عراقية حرة لأول مرة.2- إقرار موازنة عام […]

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