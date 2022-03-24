2022/03/24 | 21:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أصدر مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يوم الخميس 24 آذار/مارس 2022، توضيحًا بشأن معتصمي البوابة الخامسة آلية التوظيف.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، استقبل وفدًا من ممثلي معتصمي البوابة الخامسة".

وأضاف البيان أن "التميمي أكد خلال اللقاء أن التعيين وفق الاستحقاق جزء من مهام المجلس وهو حق مكفول للجميع".

وبين التميمي أن "المجلس يعمل بطريقة مدروسة ومخططة لغرض الوصول إلى الهدف المطلوب"، مؤكدًا أن "المجلس مفتوحة أبوابه لكل طالبي التوظيف من أجل تلبية مطالبهم المشروعة وفق مبدأ الشفافية".

من جانبه "أكد الوفد دعمه لعمل المجلس وسعيه في تلبية المطالب الخاصة بعملية التوظيف" بحسب البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

مجلس الخدمة ينفي مسؤوليته عن وظائف القرار "315"

أجور قليلة وساعات عمل طويلة..



كيف يحصل عمّال العراق على "لقمة العيش"؟

مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة: أبوابنا مفتوحة لطالبي التوظيف ووفق الاستحقاق) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة: أبوابنا مفتوحة لطالبي التوظيف ووفق الاستحقاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).