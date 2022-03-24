2022/03/24 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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العذاري: جلسة السبت ستمهد لتشكيل حكومة بقرار وإرادة عراقية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 21:32

واع/

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