استبعاد العرض السعودي لشراء نادي تشلسي

2022/03/24 | 21:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقارير إعلامية بريطانية، الخميس، بأنه تم استبعاد العرض المقدم من الشركة السعودية للإعلام، عن اللائحة المختصرة للراغبين بشراء نادي تشلسي لكرة القدم.

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