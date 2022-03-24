روسيا تعلق على وفاة

2022/03/24 | 21:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الناطقة باسم الخارجية الروسية

ماريا زاخاروفا، على رحيل مادلين

أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية

السابقة، مذكرة بتصريح لها بررت فيه

وفاة أطفال عراقيين بسبب العقوبات على

بلادهم.

وفي منشور لها عبر

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