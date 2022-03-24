الكتلة الصدرية تعلن عن تسع نقاط ستتخذ بجلسة السبت المقبل في العراق - عاجل

2022/03/24 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس الكتلة الصدرية النائب، حسن العذاري، اليوم الخميس، عن تسع نقاط ستتخذ بجلسة السبت المقبل في العراق.

وقال العذاري في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ثمار جلسة مجلس النواب يوم السبت القادم ستكون الأتي:

1- تشكيل الحكومة العراقية بقرار وإرادة عراقية حرة لأول مرة.

2- إقرار موازنة عام 2022.

3- إخراج البلد من أزمة إقتصادية متوقعة.

4- الأسراع بإقرار المشاريع الخدمية والبنى التحتية للبلد.

5- إقرار المشاريع والقوانين التي ترفع من الحكومة الى مجلس النواب.

6- تفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة.

7- ممارسة أعضاء البرلمان دورهم النيابي من خلال تشكيل اللجان وجلسات البرلمان.

8- خلق جو ديمقراطي تنافسي نيابي يصب في صالح البلد.

9- الوفاء بالعهود من قبل النواب الى ناخبيهم وتقديم الخدمة التي يستحقونها".

وبين أن "هناك فوائد متعدد يطول ذكرها، فلا تبيعوا حصاد زرعكم الى غيركم، العراق اولى به".

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