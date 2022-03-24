اعتداء على طريقة الافلام البوليسية.. ضابط يطلق النار على فريق التجاوزات ويتم اعتقاله خلال ساعات ببغداد

2022/03/24 | 21:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قد يبدو للمتابع بانها مشاهد بوليسية من أفلام "الاكشن"، الا انها واقعة حدثت في العاصمة بغداد حيث اقدم ضابط في القوات العراقية ومن صنف الاستخبارات بأطلاق النار والاعتداء على اليات تابعة لدائرة بلدية الدورة خلال حملة لإزالة التجاوزات بحضور القوات الأمنية، فيما تم اعتقاله خلال ساعات.

التفاصيل داخل التقرير المرفق الذي اعدته (بغداد اليوم):

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