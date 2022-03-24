باحثون يصنعون 40 الف سلاح بيولوجي افتراضي في 6 ساعات فقط

2022/03/24 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… تعني إمكانات الذكاء الاصطناعي المتطورة في تحليل الأرقام أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على اكتشاف الأمراض مبكرا وإدارة التفاعلات الكيميائية وشرح بعض ألغاز الكون.ولكن هناك جانبا سلبيا لهذه القوة العقلية الاصطناعية المذهلة وغير المحدودة فعليا.ويؤكد بحث جديد على مدى سهولة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض الخبيثة وكذلك جيدة، وتحديدا في هذه […]

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