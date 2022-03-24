2022/03/24 | 22:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NYtoxD0Z-yk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عدي العجمان: الاطار التنسيقي يستخدم استراتيجية دفاعية لتأخير تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عدي العجمان: الاطار التنسيقي يستخدم استراتيجية دفاعية لتأخير تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).