بالفيديو.. هدف المنتخب الوطني في مرمى الإمارات

2022/03/24 | 22:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجح المنتخب الوطني بكرة القدم، في تحقيق انتصار مثير بتغلبه على الإمارات بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم.وأقيمت المواجهة على استاد الملك فهد لحساب مباريات الجولة التاسعة من التصفيات.وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب حسين علي في الدقيقة 52 بعدما تخطى حارس الإمارات ليسكنها في الشباك.وبهذا الفوز احيا المنتخب الوطني […]

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هدف المنتخب الوطني في مرمى الإمارات أولاً على ايرث نيوز.

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