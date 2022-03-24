مختص: المصابون بسرطان الرئة يموتون في غضون عام

2022/03/24 | 22:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… شاركت شركة رائدة في مجال الإهمال الطبي في المملكة المتحدة “أعراض العلم الأحمر” لسرطان الرئة بالإضافة إلى ما يجب أن يفعله طبيبك أثناء الفحص.وقال محامي الإهمال الطبي (Medical Negligence)، كيم جاكسون، من Patient Claim Line: “أكثر من نصف الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة سيموتون في غضون عام واحد من التشخيص، […]

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