بلقاء السعودية والصين.. سكوت عصام الشوالي لحظة سماعه صوت قارئ يثير تفاعلا

2022/03/24 | 22:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار سكوت المعلق التونسي عصام الشوالي للاستماع لصوت قارئ في مسجد قريب من ملعب الشارقة في مباراة السعودية والصين بتصفيات كأس العالم تفاعلا على تويتر

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