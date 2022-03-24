2022/03/24 | 22:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد رئيس "الكتلة الصدرية" في البرلمان، حسن العذاري، أن جلسة السبت ستمهد لتشكيل الحكومة.

وقال العذاري في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنّ "من ثمار جلسة مجلس النواب يوم السبت القادم هو تشكيل الحكومة العراقية بقرار وإرادة عراقية حرة لأول مرة، وإقرار موازنة عام 2022، وإخراج البلد من أزمة اقتصادية متوقعة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، يوم السبت المقبل، جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف العذاري: "سيتم الإسراع بإقرار المشاريع الخدمية والبنى التحتية للبلد، وإقرار المشاريع والقوانين التي ترفع من الحكومة إلى مجلس النواب، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة"، مبينًا أنّ "أعضاء البرلمان سيمارسون دورهم النيابي من خلال تشكيل اللجان وجلسات البرلمان".

وتابع: "سيتم خلق جو ديمقراطي تنافسي نيابي يصب في صالح البلد، إضافة إلى الوفاء بالعهود من قبل النواب إلى ناخبيهم وتقديم الخدمة التي يستحقونها".

واختتم العذاري بيانه بالقول، "هناك فوائد متعددة يطول ذكرها..



فلا تبيعوا حصاد زرعكم إلى غيركم، العراق أولى به".

وكان التحالف الثلاثي، اأعلن تشكيل كتلة برلمانية وترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لرئاسة الحكومة.

وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في مؤتمر صحافي مشترك مع الحزب الديمقراطي وتحالف "السيادة"، "نعلن كتلة إنقاذ وطن الأكثر عددًا وترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية ومحمد جعفر الصدر لتشكيل الحكومة".

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