شملت إطلاق سراح بحارة جزيرة الأفعى.. عملية تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا

2022/03/24 | 22:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادلت روسيا وأوكرانيا 10 أسرى حرب لكل منهما، الخميس، في خطوة وصفتها نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك بأنها أول عملية تبادل أسرى كاملة منذ اندلاع النزاع قبل نحو شهر.

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