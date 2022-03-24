شهد: فوزنا على الإمارات وضعنا خطوة في الاتجاه الصحيح

2022/03/24 | 22:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد مدرب المنتخب الوطني عبد الغني شهد، اليوم الخميس، أن فوز المنتخب العراقي على نظيره الاماراتي وضعنا خطوة في الاتجاه الصحيح.وقال شهد في مؤتمر صحفي بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين، إن "منتخبنا الوطني، حرم من اللعب في بغداد واقول : (بغداد لا تتألمي ..بغداد انتِ في دمي)".وأضاف: "لقد عانينا بعض الشيء في بداية المباراة بسبب ضغوطاتها بعدم التسجيل كوننا كنا نبحث عن التقدم في المباراة وتحقق بالفعل فيما بعد".وتابع: أن "المباراة كانت بمثابة النهائي واننا وضعنا خطوة في الاتجاه الصحيح لخطف بطاقة الملحق".وحقق منتخبنا الوطني، اليوم الخميس، الفوز على نظيره الإماراتي، بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.وسجل هدف المباراة الوحيد حسين علي في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.وارتدى منتخبنا الوطني الزي الأخضر الكامل، بينما ارتدى منتخب الامارات اللون الأبيض الكامل.ويطمح منتخب أسوُد الرافدين لإعادة سيناريو مونديال المكسيك العام 1986 الذي حقق حلم التأهل عبر بوابة الامارات وسوريا.ويرجع تاريخ المواجهات المباشرة بين الامارات والعراق قبل هذه المباراة الى 26 مباراة في جميع المسابقات (رسمية وودية) قبل اللقاء وحقق أسود الرافدين الفوز في 10 مباريات، بينما فاز الأبيض في 8 مباريات، وسيطر التعادل بينهما في 8 مواجهات.ويعود أول لقاء جمع بين منتخبا الامارات والعراق الى العام 1973 عندما التقيا في بطولة كأس فلسطين العام 1973 بدور المجموعات، وانتهى اللقاء حينها بفوز أسود الرافدين بنتيجة 3-1، وتُوج المنتخب التونسي بهذه النسخة.وكان أول لقاء بين المنتخبين في تصفيات آسيا المؤهلة الى كأس العالم العام 1985، إذ التقيا في الدور الثاني من التصفيات، وفاز المنتخب العراقي في لقاء الذهاب 3-2، وفي لقاء الإياب فاز المنتخب الاماراتي 2-1.

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