2022/03/24 | 22:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jJK1VCcbMxE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة مع علي عماد | دواء الثلاسيميا.. محنة المرض وقلة العرض) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واجب الصراحة مع علي عماد | دواء الثلاسيميا.. محنة المرض وقلة العرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).