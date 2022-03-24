مدرب المنتخب الوطني: الفوز خطوة في الاتجاه الصحيح

2022/03/24 | 22:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مدرب المنتخب الوطني بكرة القدم عبد الغني شهد، أن الفوز على الإمارات وضعنا خطوة في الاتجاه الصحيح.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال شهد في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية مباراة العراق والامارات انه “تعامل بواقعية في المباراة قياساً لأدوات المنتخب الاماراتي، حرمنا من اللعب في […]

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