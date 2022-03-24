الأمم المتحدة تصوت على قرار لـ’إنهاء الحرب’ في أوكرانيا

2022/03/24 | 22:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الجمعية العمومية للأمم المتحدة،

الخميس، روسيا إلى وقف حربها على

أوكرانيا وتوفير حماية أكبر

للمدنيين.

حيث صوتت 140 دولة لصالح قرار يدعو روسيا

إلى وقف حربها على أوكرانيا وتوفير

حماية للمدنيين ف

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