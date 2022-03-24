العراق يحقق فوزه الأول في التصفيات ويحي آمال بلوغ المونديال

2022/03/24 | 22:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز المنتخب العراقي لكرة القدم حظوظه

في حجز بطاقة الملحق القاري بعد فوزه

على نظيره الإماراتي (1-0) ضمن الجولة

التاسعة قبل الأخيرة من الدور الثالث في

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال

قطر.

ويدين أسود

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