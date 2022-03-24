العملات الأموية بالشمعدان اليهودي والسمكة المسيحية، والإمبراطورية الشبحية- جزء ( 4) - فريدة رمزي شاكر

2022/03/24 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر عملة برونزية بيزنطية عربية مقلّدة من العصر الأموي ،إذا قُلبت العملة للخلف في نفس إتجاه الوجه ، يبدو أنك تنظر إلى الشمعدان اليهودي وهو رمز الهيكل السليماني.



إذا قمتَ بلفّها 180 درجة يبدو أنك تنظر إلى مسجد.



فما مفهوم هذه الصورة على عملة أموية ؟ الشمعدان أو قبة المسجد هو التصميم الظاهر على هذه العملة البرونزية المزيفة للخلافة الأموية؟يقول عالمان آثار إسرائيليان في صحيفة" جيروزاليم بوست" أن هذا ال ......





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