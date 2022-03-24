الحكيم مهنئاً بعد فوز العراق على الإمارات: أوقدوا في نفوسنا إشراقة مواصلة

2022/03/24 | 22:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ملعب الرياض في المملكة السعودية زف أسود الرافدين لنا ولشعبنا الحبيب بشائر الفوز على شقيقه الإماراتي ليوقد في نفوسنا إشراقة مواصلة مشوار التأهل للمونديال، نبارك لشعبنا ومنتخبنا الوطني هذا الفوز.عمار الحكيم

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