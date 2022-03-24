2022/03/24 | 22:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذرت إيطاليا مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا للمشاركة في الحرب الدائرة هناك.وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في مذكرة اليوم الخميس إنه “فيما يتعلق بالأنباء التي ظهرت في بعض وسائل الإعلام حول مشاركة مواطنين إيطاليين في النزاع في أوكرانيا، تذكّر الوزارة بأن مثل هذا السلوك سيتم التعامل معه كجناية بموجب التشريع الحالي (المادتان 244 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تحذر مواطنيها من السفر للقتال في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تحذر مواطنيها من السفر للقتال في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).