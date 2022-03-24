2022/03/24 | 23:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تفاعلت الجماهير العراقية التي تواجدت في ملعب المدينة الدولي مع هدف المنتخب الوطني بكرة القدم في مرمى الإمارات ضمن تصفيات كأس العالم.وتواجد نحو 22 الف متفرج في ملعب المدينة شرقي العاصمة بغداد، لمؤازرة المنتخب الوطني وللرد على قرار نقل المباراة من بغداد إلى الرياض.وأظهرت عدسات الكاميرا فرحة هستيرية للجماهير، بعدما سجل […]

ظهرت المقالة فقط في العراق..



فرحة هستيرية للجماهير في ملعب خالٍ من اللاعبين (فيديو) أولاً على ايرث نيوز.

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