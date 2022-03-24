2022/03/24 | 23:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير نشرته وكالة رويترز أن الصورة التي تم تداولها للرئيس الأميركي، جو بايدن قبيل مغادرته إلى أوروبا أنها حقيقية، وليست مزيفة كما ادعى البعض على شبكات التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيك في صورة لبايدن.. وتقرير يكشف سر الأشجار الخضراء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيك في صورة لبايدن.. وتقرير يكشف سر الأشجار الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).