وطني الصالات يفوز على لبنان في الإطار الودي

2022/03/24 | 23:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلبَ المُنتخب الوطني لكرةِ الصالات على المنتخبِ اللبناني بخمسةِ أهدافٍ مقابل هدفٍ في أولى مبارياته الوديّة بمعسكره التدريبي المُقام في بيروت.واقيمت المباراةِ اليوم الخميس على قاعةُ السد في إطار استعداداته للمشاركةِ في التصفياتِ المؤهلة لبطولةِ كأس آسيا الشهر المقبل.وأحرزَ أهداف المُباراة علي شهاب وحيدر مجيد وسالم فيصل ومصطفى بجاي (هدفين).وقدم […]

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