العراق يختتم بطولة العرب للجودو بالمركز الثالث

2022/03/24 | 23:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حقق المنتخب الوطني العراقي، المركز الثالث في البطولة العربية التي اختتمت اليوم بالعاصمة الاردنية عمان، اليوم الخميس.وفي اول ايام البطولة العربية، احرز اللاعب مرتضى سعد الميدالية البرونزية لوزن 60 كغم لفئة الشباب.وفي ذات اليوم احرز اللاعب عباس فلاح الميدالية البرونزية لوزن 73 كغم لفئة الشباب في البطولة.وخسر اللاعب سجاد غانم […]

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