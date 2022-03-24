الإطاحة بأحد المطلوبين في مناطق سهل نينوى

2022/03/24 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نجح اللواء 30 بالحشد_الشعبي، اليوم الخميس، بالإطاحة بأحد المطلوبين في مناطق سهل نينوى.

وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان "قوة من استخبارات اللواء تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق المادة 4/ ارهاب".

واضاف، انه "تم اعتقال المدعو ( ع.



ص.



م.



) ضمن عملية امنية في قاطع المسؤولية، حيث سيجري تسليمه الى الجهات المختصة".

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