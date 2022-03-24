اختيار محمد صالح المهنا نقيباً للمحامين العراقيين

2022/03/24 | 23:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

فاز محمد صالح المهنا، اليوم الخميس، بانتخابات نقابة المحامين العراقيين.

وتصدر المهنا خلال الانتخابات باعلى الأصوات على المرشحين المنافسين أحلام اللامي ورزاق العبيدي.

وحصد المهنا اكثر من 5627 صوتا خلال الانتخابات فيما حصلت أحلام اللامي على 4193 صوتا ورزاق العبيدي على 2063 صوتا.

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