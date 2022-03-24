2022/03/24 | 23:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: TbkfAMA2HhI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضو في البارتي: المستقلون يجب ألا يكونوا ضحية للابتزاز) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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