رئيس الشيشان: قواتي سيطرت على مبنى بلدية ماريوبول الاوكرانية

2022/03/24 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو,-(أ ف ب) – أكد زعيم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الخميس أن قواته سيطرت على مبنى بلدية مدينة ماريوبول الكبيرة في جنوب شرق أوكرانيا التي يحاصرها الجيش الروسي.وقال قديروف عبر تطبيق تلغرام إن “الرجال أفادوا عبر الراديو أنهم حرروا مبنى إدارة ماريوبول ورفعوا علمنا هناك”، مؤكدا أن القوات الأوكرانية “تخلت عن مواقعها”.[…]

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