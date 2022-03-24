2022/03/24 | 23:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5S_VHpesxvs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: صواريخ في ديالى موجهة نحو اربيل ستطلق في حال فشل اتفاق ادخال الاطار للحكومة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسماعيل الوائلي: صواريخ في ديالى موجهة نحو اربيل ستطلق في حال فشل اتفاق ادخال الاطار للحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).