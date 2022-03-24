2022/03/24 | 23:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "شويغو قدم تقريرا عن العملية العسكرية الخاصة" خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين يحسم الجدل حول غياب وزير الدفاع الروسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين يحسم الجدل حول غياب وزير الدفاع الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).