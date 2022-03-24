الزاملي يبارك فوز العراق على الامارات ويوكد: عمل حثيث لإقامة أول مباراة رسمية بملاعبنا

2022/03/24 | 23:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعبارك النائب الأول لرئيس البرلمان، حاكم الزاملي، اليوم الخميس، فوز المنتخب العراقي على نظيره الاماراتي في المباراة التي اقيمت اليوم ضمن التصفيات الأسيوية، فيما جدد تأكيده بالعمل الحثيث لإقامة اول مباراة رسمية الى أرض العراق.

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