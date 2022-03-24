الكاظمي يتوجه الى الاردن

2022/03/24 | 23:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

يتوجه خلال الساعات المقبلة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الاردن.

وسيشارك الكاظمي بقمة رباعية تجمعه مع الملك عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد.

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