مقتل شخص بمشاجرة خلال حفل زفاف شرقي بغداد

2022/03/24 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل شخص بمشاجرة خلال حفل زفاف شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة وقعت ضمن منطقة البلديات اثناء حفل زفاف تطورت الى مشادة كلامية بعدها تطورت المشاجرة الى استخدام السلاح الخفيف".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن مقتل شخص بعد اصابته بطلق ناري بمنطقة الرأس".

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