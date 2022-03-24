2022/03/24 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يكشف تفاصيل اتصاله مع الصدر (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/03/24 | 23:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يكشف تفاصيل اتصاله مع الصدر (فيديو)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يكشف تفاصيل اتصاله مع الصدر (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).